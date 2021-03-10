Более 49 тысяч жителей Югры привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции привились более 49 тыс. жителей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщил окружной оперштаб. Из них более 35,8 тыс. человек уже завершили вакцинацию. По данным на 10 марта, через электронную регистратуру на прививку записались более 3 тыс. человек.

Напомним, в регионе до 31 марта продлен режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Помимо этого, ограничена работа детских игровых комнат и развлекательных детских центров, развлекательных учреждений и кальянных. Кинотеатры могут проводить сеансы с учетом заполняемости не более 50% мест. С 1 февраля организации культуры ХМАО возобновили работу с учетом заполняемости залов не более 50%.

С начала пандемии в регионе зафиксировали 52 466 случаев COVID-19. Более 50,5 тыс. пациентов уже выздоровели, 762 человека скончались.

Михаил Мананников