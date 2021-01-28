Культурные и спортивные организации ХМАО возобновят работу с 1 февраля

С 1 февраля организации культуры Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) возобновят работу с учетом заполняемости залов не более 50%, сообщил оперштаб округа. Соответствующее постановление подписала губернатор Наталья Комарова.

Кроме того, с 1 февраля отменят ограничение на проведение спортивных мероприятий. Согласно постановлению, проводить спортивные мероприятия разрешат с учетом заполняемости зала не более 25% и с соблюдением регламента Министерства спорта России.

Напомним, режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в ХМАО продлен до 28 февраля. Помимо этого, ограничена работа детских игровых комнат и развлекательных детских центров, развлекательных учреждений и кальянных. Кинотеатры могут проводить сеансы с учетом заполняемости не более 50% мест.

На 28 января с начала пандемии в Югре зафиксировано 47 107 случаев заболевания COVID-19. Более 43 тыс. человек уже выздоровели, еще 655 человек скончались.

Михаил Мананников