В Ростове начал работать хаб «Сбер Еаптеки»

Первый в Ростове хаб онлайн-аптеки «Сбер-Еаптека». Об этом сообщает пресс-служба «Сбера». Как уточняется в сообщении, компания планирует открыть хабы в Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге и Шахтах.

«Сбер-Еаптека» - это онлайн-аптека с системой персональных рекомендаций. В ее ассортименте содержатся лекарства, витамины, товары для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехника.

Сервис «Еаптека» был создан 2000 году, а переименован в «Сбер Еаптеку» в ноябре 2020 года. Как ранее писал “Ъ”, в феврале 2021 года Сбербанк и «Р-Фарм» закрыли сделку по инвестированию в компанию доставки лекарств. Они получили по 45%, а 10% осталось у основателя и гендиректора компании Антона Буздалина. Сумма сделки составила 5,7 млрд руб.

Наталья Шинкарева