«Ростех» передал Ту-160М «Белый лебедь» с новыми двигателями для предварительных испытаний

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в «Ростех») передала для предварительных испытаний первый модернизированный ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02. Самолет продолжит выполнение программы испытаний на летно-испытательной и доводочной базе ПАО «Туполев» в подмосковном Жуковском. Самолет совершил перелет с Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев», где те и строятся.

Ту-160М оснащен новыми двигателями НК-32–02 и модернизированным бортовым оборудованием, которое позволило улучшить характеристики базовой машины, сообщили в авиационном кластере «Ростеха»: «Самолет успешно прошел заводские испытания. Сегодня новый ракетоносец передан на летно-испытательную базу ПАО "Туполев" для подготовки к следующему этапу полетов — предварительным испытаниям».

Самолет Ту-160М — модернизированный стратегический ракетоносец, оснащенный четырьмя новыми двигателями НК-32–02 производства ОАК. Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО «Туполев».

Решение о возобновлении производства стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь» принято президентом РФ в 2015 году. Контракт на поставку первой партии из 10 машин общей стоимостью 150 млрд руб. был подписан 25 января 2018 года. Кроме того, планируется, что глубокую модернизацию в облик Ту-160М пройдут все 16 «стратегов», находящихся на вооружении Минобороны РФ. В начале ноября 2020 года Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32–02 с аэродрома Казанского авиазавода.

В декабре 2020 года Минобороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с ПАО «Туполев» 5,5 млрд руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по госконтракту от 26 декабря 2016 года, сообщалось в отчете «Туполева» за четвертый квартал 2020 года.

«Интерфакс» писал, что речь, вероятно, идет о сопряжении новой ракеты (изделие 506) и глубоко модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М (изделие 70М).

ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что первый образец новой постройки поднимется в воздух в четвертом квартале 2021 года.

Ольга Никитина