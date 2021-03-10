«Если на вас можно положиться, вас ждет скидка»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как работает система и как может повлиять на стоимость ОСАГО.

Как показал последний опрос, значительная доля российских автомобилистов продолжает воспринимать предложение установить телематическое устройство при покупке ОСАГО как нечто, способное ущемить их права.

Для тех, кто не понимает, о чем речь, поясню: очень давно, лет восемь назад, страховые компании выступили с инициативой внедрить у нас систему, которая уже работает во многих зарубежных странах. Вместе с покупкой полиса гражданской ответственности вы получаете в свою машину коробочку, которая, соотнося свои координаты со спутниками навигации, фиксирует, соблюдаете ли вы скоростной режим, играете ли в шашки на дороге, и вообще следит за тем, насколько вы спокойный и дисциплинированный водитель. Если на вас можно положиться, то при покупке следующего полиса ОСАГО вас ждет скидка.

Казалось бы, выгода сотрудничества налицо, однако многие из нас считают это вторжением в личную жизнь и утечкой персональных данных. Если в цифрах, то 38% категорически не согласны пустить в свой автомобиль электронного надсмотрщика, такое же количество водителей готово это сделать. 22% все равно, и 2% затруднились с ответом. Что характерно, за телематику выступили граждане старше 56 лет и женщины. То есть мужчины помоложе ожидаемо не уверены в том, что будут хорошо себя вести на дороге. Или просто не хотят, чтобы за ними следили.

Любопытная деталь: полтора десятка лет назад в автомобилях стала появляться система контроля усталости водителя. Камера следит за тем, как часто вы отрываете взгляд от дороги, другая электроника — за траекторией движения, за адекватностью нажатий на газ и на тормоз. Словом, если система приходит к выводу, что водитель устал, на приборной панели загорается иконка в виде чашки кофе — дескать, остановись, отдохни. Так вот, многие мои знакомые, наоборот, несмотря на усталость, продолжали в такой ситуации движение. Потому что мало того, что за тобой следят, так еще и считают вправе давать советы.