10 марта, среда
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Pagani анонсировала новый трековый гиперкар Huayra

Компания Pagani анонсировала новый трековый гиперкар Huayra, который посвящен модели Pagani Zonda R.

На официальной странице итальянского автопроизводителя в Instagram опубликован тизер гиперкара, который сопровождает подпись «Сегодня, примерно 13 лет спустя, мы собираемся написать новую главу этой истории». Дата отсылает к 2009 году, когда был представлен трековый Pagani Zonda R, выпущенный тиражом в 15 машин. Ожидается, что речь идет о трековом Pagani Huayra R, но пока это официально не подтверждено.

Напомним, последней на сегодняшний день новинкой Pagani является представленная в декабре 2020 года Huayra Tricolore, сделанная в трех экземплярах в честь 313-й группы высшего пилотажа Департамента военно-воздушных сил Италии, более известной как Frecce Tricolori.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя