Компания Pagani анонсировала новый трековый гиперкар Huayra, который посвящен модели Pagani Zonda R.

На официальной странице итальянского автопроизводителя в Instagram опубликован тизер гиперкара, который сопровождает подпись «Сегодня, примерно 13 лет спустя, мы собираемся написать новую главу этой истории». Дата отсылает к 2009 году, когда был представлен трековый Pagani Zonda R, выпущенный тиражом в 15 машин. Ожидается, что речь идет о трековом Pagani Huayra R, но пока это официально не подтверждено.

Напомним, последней на сегодняшний день новинкой Pagani является представленная в декабре 2020 года Huayra Tricolore, сделанная в трех экземплярах в честь 313-й группы высшего пилотажа Департамента военно-воздушных сил Италии, более известной как Frecce Tricolori.