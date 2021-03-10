«Открытый Петербург» оспорит статус иноагента

Организация «Открытый Петербург», которая была признана иностранным агентом в декабре 2020 года, подала иск против Министерства юстиции России. Об обращении «Открытого Петербурга» в Замоскворецкий суд Москвы с иском коррепонденту “Ъ-СПб” сообщил глава организации Андрей Пивоваров.

В исковом заявлении указывается, что «Открытый Петербург» не получал иностранного финансирования, вследствие чего решение Минюста подлежит отмене. Ведомство же ранее ссылалось на некий перевод из Швеции, обосновывая пополнение реестра иноагентов. Господин Пивоваров также отмечает, что организация не вела политической деятельности, а занималась только образовательными проектами и социально-просветительскими инициативами.

Олег Дилимбетов