Нижегородская область получит более 1,3 млрд рублей федеральных средств в марте

Очередной проект поправок в бюджет Нижегородской области на 2021 год внесли в законодательное собрание региона. Согласно документу, доходную часть предлагается увеличить на 1,3 млрд руб. до 203,1 млрд руб., расходную – на 1,9 млрд руб. до 224,1 млрд руб. Дефицит составит 21 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Увеличение доходов ожидается за счет поступлений из федеральной казны. Большую часть средств выделят на здравоохранение — на дополнительное финансирование больниц и поликлиник. Кроме того, 22 млн руб. направят на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» — строительство дома культуры в деревне Кузнецово под Чкаловском и модернизацию там газовой котельной.

Проект изменений рассмотрят в законодательном собрании региона в марте.

Анастасия Еремина