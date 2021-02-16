Более 1,3 млрд рублей выделили на поддержку нижегородских больниц

Правительство России выделило более 25,4 млрд руб. на дополнительное финансирование больниц и поликлиник. Согласно опубликованному распоряжению, Нижегородская область получит на эти нужды более 1,32 млрд руб.

Средства направляются из резервного фонда правительства РФ. «Из-за распространения коронавируса COVID-19 нагрузка на медицинские организации продолжает оставаться высокой. Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов обязательного медицинского страхования»,— говорится в сообщении кабмина РФ. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что дополнительное финансирование позволит больницам и поликлиникам своевременно и в полном объеме оказывать помощь пациентам.

Анастасия Еремина