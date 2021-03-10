Губернатор обсудил увеличение объемов производства с руководством фармкомпании «Обновление»

В этом году в Новосибирске начнется строительство цеха жидких стерильных лекарственных средств мощностью более 20 млн упаковок в год. Губернатор Андрей Травников провел выездное совещание о развитии предприятия и выпуске новой продукции на производственной площадке фармкомпании Renewal (АО «ПФК Обновление») 10 марта.

Глава региона отметил, что предприятие демонстрировало хорошие производственные результаты по итогам 2019–2020 годов, в его планах на 2021 год — увеличение как объемов производства, так и заработной платы сотрудников.

«Это хороший пример совместной деятельности правительства региона и руководства — собственника предприятия по развитию очень важной для нашей области отрасли — фармацевтики. Особо отмечу — и на этот момент мы всегда обращаем внимание при рассмотрении инвестиционных проектов — внутрирегиональную кооперацию. Многие материалы компания приобретает в Новосибирской области, даже многие единицы оборудования не просто разработаны, но и изготовлены здесь, в нашем регионе»,— подчеркнул Андрей Травников.

Главе региона доложили: в 2021 году Renewal планирует увеличить производственные мощности на четверть — с 200 до 250 млн упаковок в год, а в течение трех лет достичь 15% доли рынка в каждом фармацевтическом кластере присутствия. Кроме наращивания текущих производственных мощностей, осуществляется постоянная диверсификация видов выпускаемой продукции.

Сегодня Renewal выпускает множество наименований лекарственных препаратов: от противовирусных и гормонов до жаропонижающих, противовоспалительных препаратов и БАД. Губернатор напомнил, что компания в прошлом году выполняла важную государственную задачу по выпуску тех препаратов, которые оказались в остром дефиците во время второй волны новой коронавирусной инфекции.

«„ПФК Обновление“ не просто выполнила государственную задачу, но здорово поддержала родной регион. Именно благодаря наличию в Новосибирской области такого производства мы смогли достаточно быстро покрыть потребности в этих лекарственных средствах как в наших медучреждениях, так и в аптечных сетях»,— напомнил Андрей Травников.

Производственно-исследовательский комплекс компании расположен в Новосибирске и в р.п. Сузун. Как сообщил губернатору генеральный директор Renewal Владлен Калустов, в прошлом году в р.п. Сузун компания запустила полномасштабное производство лекарственных настоек валерианы, пустырника, прополиса, календулы, перца стручкового. Сейчас там же завершается проект по реализации новой формы выпуска — мазей.

Также в 2021 году в г. Новосибирске начнется строительство цеха жидких стерильных лекарственных средств (инъекционные, инфузионные растворы, глазные капли и др.) мощностью более 20 млн упаковок в год. К лету там же запланирован запуск многопрофильного цеха по выпуску разноплановых препаратов мощностью более 25 млн упаковок, к концу года — расширение складских помещений на 15 тыс. паллетомест.

В результате расширения производственных мощностей на предприятии планируется увеличить количество рабочих мест на 241. Сегодня в компании — и в Новосибирске, и в Сузуне — уже работает около двух тысяч человек.

Отметим, что «ПФК Обновление» входит в число предприятий, которым правительство Новосибирской области оказывает господдержку из регионального бюджета на реализацию инвестпроектов.