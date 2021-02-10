Инфляция на Кубани в январе 2021 года составила 5,5%

В Краснодарском крае в январе 2021 году цены на товары и услугу выросли на 5,5% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Краснодарстата. По сравнению с декабрем 2020 года рост цен составил 0,8%.

Цены на продовольственные товары в январе выросли на 7,7% год к году, на непродовольственные – на 4,6%, на услуги – на 3,1% По сравнению с предыдущим месяцем рост цен составил 1,3%, 0,5% и 0,4%.

По данным Краснодарстата, существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал рост цен на плодовоовощную продукцию на 7%, в том числе на овощи – на 9,7%. Так, картофель стал дороже на 8,6%, фрукты и цитрусовые – на 4,3%. Исключением стали апельсины и лимоны, цены на которые снизились на 10,4% и 4,2% соответственно.

Среди лекарственных и медицинских изделий и препаратов больше всего выросли цены на бромгексин (+6,9%), а также на электронные термометры (+3,8%).

Кроме того, выросли цена зубные щетки — на 3,7%, спички стали дороже на 2,2%. Снижение цен зафиксировано на электрические дрели (-4,7%), мужские костюмы-двойки из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей (-3,1%).

В группе услуг сильнее всего подорожали билеты в кино — на 29%, авиабилеты в Турцию – на 7,4%, а также на занятия в автошколе – на 6,7%. Стали дешевле поездки в поездах дальнего следования (-9,9%), услуги гостиниц (снижение до 8,3%), а также поездки в Объединенные Арабские Эмираты (-4,6%).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в 2020 году цены на товары и услугу выросли на 3,2% по сравнению с прошлым годом. На продовольственные товары рост цен составил 3,9% (без учета плодоовощной продукции – 3,5%). Цены на непродовольственные товары увеличились на 2,7%, на аналогичный показатель увеличилась стоимость услуг.

Алексей Белянин