Арестованным за убийство беременной лосихи ярославскому и тверским браконьерам предъявили обвинение

Жителю Ярославля и двум жителям Тверской области, арестованным по подозрению в незаконной охоте, во время которой была жестоко убита беременная лосиха, предъявлено обвинение, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в следственном управлении СК России по Тверской области.

В сообщении отмечается, что троим арестованным предъявили обвинения в совершении незаконной охоты и жестоком обращении с животным по ч. 2 ст. 258, п. "а" ч. 2 ст. 245 УК РФ. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф до 1 млн руб. Ранее в Минприроды Тверской области сообщили, что действиями браконьеров государству причинен вред в размере 400 тыс. руб.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в соцсети было опубликовано видео, на котором трое мужчин и одна женщина на снегоходах гонят по глубокому снегу лосиху. Догнав обессилевшую лосиху трое мужчин повалили ее на землю и задушили ее руками. Находившаяся рядом женщина снимала на видео жестокую расправу. Видеозапись убийства беззащитной беременной лосихи опубликовал в Instagram блогер из Москвы Глеб Корнилов. Он пояснил, что увидел видео незаконной охоты в сторис микроблога женщины, которая проводила съемку погони за беременной лосихой, а затем расправы над ней.

Правоохранительные органы установили личности участников незаконной охоты и задержали их. Один мужчина оказался жителем Ярославля, двое других мужчин и женщина - жители Тверской области. Следственные органы возбудили уголовное дело. 3 марта Тверской суд по ходатайству следственных органов арестовал подозреваемых в незаконной охоте. Расследование уголовного дела продолжается.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал происшедшее «вопиющим случаем» и сообщил, что берет под свой контроль ход расследования уголовного дела. Руководитель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что будет добиваться наказания для браконьеров в виде реального лишении свободы. Он рассказал, что думский комитет уже сделал соответствующие запросы в МВД и прокуратуру.

Антон Антонов