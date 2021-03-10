«Российским атлетам нужно думать, как попасть в Токио»

Иностранных болельщиков не пустят на Олимпиаду в Токио. Власти Японии пришли к выводу, что в условиях распространения коронавируса не стоит приглашать гостей из других государств. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на источники. Как это решение отразится на болельщиках и атлетах? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Перенос Олимпийских игр на 2021 год обошелся бюджету Японии примерно в $6 млрд, а если бы Игры в Токио отменили совсем, то эти потери могли составить $73 млрд. Так что недобор денег с иностранных туристов на фоне того, что уже произошло, можно сказать, капля в море. А с точки зрения здравого смысла решение вполне адекватное, уверен Игорь Казиков, который не один год возглавлял Олимпийский комитет России: «Мне кажется, что это правильное решение, это гарантия того, что Игры состоятся. Спортсмены вакцинироваться будут, и в Олимпийской деревне они достаточно изолированно находятся. Наверное, будет сокращено количество участников Игр. Если раньше было 10 тыс. спортсменов и 5 тыс. обслуживающего персонала, то сейчас, я думаю, в общей сложности может быть около 10 тыс. человек».

И все же окончательное решение по поводу допуска на олимпийские трибуны иностранных гостей еще не принято, заявила председатель оргкомитета Игр в Токио Сэйко Хасимото: «Среди нашего населения растет обеспокоенность по поводу приезда зарубежных зрителей на Олимпиаду в Японию. Окончательное решение будет принято в течение месяца, до 25 марта».

Информационные агентства Японии при этом заверяют, что запрет — лишь дело техники, и его должны утвердить на совместном заседании правительства страны, властей Токио и представителей МОК. О полном запрете болельщиков на трибунах пока речь не идет, и если все останется как есть, жители Японии получат возможность побывать на всех олимпийских состязаниях без конкуренции, а именно — иностранных гостей. А если учесть, что в Токио живет почти 40 млн человек, а во всей Японии больше 125 млн, то с посещаемостью на Олимпиаде проблем, скорее всего, не будет. Игровые виды спорта во главе с футболом и бейсболом, который в Японии боготворят, точно найдут своих зрителей, да и остальные состязания без болельщиков не останутся.

Например, на турнир по спортивной гимнастике даже без иностранных гостей попасть будет сложно, уверен четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов: «Спортивная гимнастика очень популярная в Японии, поэтому, я думаю, здесь не будет проблем. В свое время там тренировал наш великий гимнаст и тренер Николай Ефимович Андрианов, его пригласил в свое время тренировать сборную. Тогда сын Цукахары стал олимпийским чемпионом. Конечно, всегда хочется, чтобы наши ребята выступали при поддержке своих зрителей, поклонников. Ну, ничего, я думаю, что это, наоборот, будет неким мотиватором, чтобы выступать достойно».

Да, поддержку болельщиков при таком раскладе получат только японские спортсмены, но на гонорарах победителей из других стран это никак не отразится. Призовые победителям и призерам Олимпиад выплачивают в той стране, которую они представляют. На данный момент официальной информации о призовых в России нет.

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В 2016-м на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро государство выплачивало золотым медалистам по 4 млн руб. Кроме того, сумма зависела от щедрости спонсоров и меценатов. По неофициальным данным, некоторые спортсмены получили за победу в Рио-де-Жанейро больше €1 млн.

Хотя российским атлетам сейчас нужно думать не о призовых, а о том, как в принципе попасть на Олимпиаду в Токио. После того как у России отобрали гимн и флаг, ясности с критериями отбора во многих видах спорта не стало больше, так что отсутствие поддержи трибун в Токио российских олимпийцев сейчас вряд ли беспокоит.