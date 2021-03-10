На Кубани средние лимиты по кредитным картам в январе 2021 года выросли на 16%

Средние лимиты по кредитным картам, выдаваемым банковскими организациями в Краснодарском крае, в январе 2021 года составили 62,6 тыс. руб. Это на 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По этому показателю регион занимает в России 19-место. В январе 2020 года средний размер лимитов по «кредиткам» составлял 53,9 тыс. руб. Также Краснодарский край стал лидером по приросту средних лимитов.

Самые большие показатели в первый месяц были зафиксированы в Москве (98,9 тыс.), Санкт-Петербурге (83,9 тыс.) и Московской области (81 тыс.). наибольший прирост средних лимитов, помимо Кубани, также был отмечен Белгородской (+16,0%) и Тюменской (+15,8%) областях, Хабаровском крае (+14,3%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, такой инструмент, как лимиты по кредитным картам, позволяет банкам эффективно управлять кредитным риском.

«Но в последнее время банки достаточно консервативно подходят к выдаче новых карт, ориентируясь, прежде всего, на тех заемщиков, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на высоком уровне»,- отметил он.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в январе этого года банки выдали 28,6 тыс. новых кредитных карт, что на 19,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (35,7 тыс. единиц). По динамике сокращения выдач кредиток среди 30 регионов-лидеров этого вида кредитования Кубань занимала второе место после Самарской области.

Алексей Белянин