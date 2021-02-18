На Кубани резко сократилась выдача новых кредитных карт

В Краснодарском крае в январе этого года банки выдали 28,6 тыс. новых кредитных карт, что на 19,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (35,7 тыс. единиц), сообщает НБКИ. По динамике сокращения выдач кредиток среди 30 регионов-лидеров этого вида кредитования Кубань занимает второе место после Самарской области (-21,5%).

Снижение выдачи продукта в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было отмечено почти во всех регионах страны.

При этом Краснодарский край находится на третьем месте по количеству выданных кредитных карт в январе. Впереди Москва (44,5 тыс. единиц) и Московская область (34,5 тыс.).

«В необеспеченном кредитовании финансовые учреждения страны как и раньше придерживаются консервативной политики. Поэтому банки выдают кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне. При этом часть жителей России не торопится возвращаться к «докарантинному» уровню потребления и кредитной активности, отказываясь от дополнительного увеличения текущей долговой нагрузки», - рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Андрей Ульченко