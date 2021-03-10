Апелляционный суд отменил взыскание 1,4 млрд рублей с ВМЗ в пользу «Новотранса»

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отменил решение суда первой инстанции о взыскании 1,4 млрд руб. с Выксунского металлургического завода (ВМЗ, Нижегородская область, входит в ОМК) в пользу кузбасского вагоноремонтного предприятия «Новотранс». Об этом сообщается в картотеке дел.

Как ранее сообщалось, иск «Новотранса» к ВМЗ связан с решением Федеральной антимонопольной службы, которая признала метзавод виновным в завышении цен на колеса с апреля 2019 года. Кузбасское предприятие требовало с ВМЗ 1,4 млрд руб. в качестве необоснованного обогащения.

На ВМЗ с иском не согласились и заявили встречные требования на 566 млн руб. задолженности и неустойки по контракту поставки колес, объяснив это тем, «Новотранс» сначала нарушал обязательства, а затем отказался от договора в одностороннем порядке. Суд первой инстанции частично удовлетворил этот иск и постановил взыскать с «Новотранса» 21,4 млн руб. в пользу ВМЗ Апелляционный суд увеличил эту сумму до 211,5 млн руб. Постановление суда вступило в силу, но может быть обжаловано.

Добавим, что на ВМЗ не согласны и с решением ФАС о завышении цен на колеса. Предприятие оспаривает его в суде.

Подробнее о ситуации – в материале “Ъ” «На ФАС давят колеса».

Анастасия Еремина