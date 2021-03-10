Волгоградская область стала самым аварийным регионом на юге России «АльфаСтрахование» проанализировала статистику по страховым случаям, произошедшим с участием клиентов автомобилистов на юге России за прошедший год. На первом месте по числу аварий оказалась Волгоградская область.

В Волгоградской области произошло 28% страховых событий в результате ДТП. За ней идут Краснодарский край (24%) и Ростовская область (18%). На четвертом и пятом месте по количеству ДТП находятся Ставрополье (12%) и Астрахань (10%). Наименьшую аварийность показали республики Северного Кавказа – всего 8%.

ТОП-5 южных регионов по аварийности

«В южных регионах страны частота аварий на дорогах часто превышает среднероссийские показатели. Помимо стандартных факторов, влияющих на аварийность автомобиля, таких как стаж водителя, пробег автомобиля, технические характеристики, здесь есть и южные особенности: например, аварии из-за животных на дорогах, обвалов, камнепадов и снежных лавин. В зимний период водители часто ездят на летней резине, а летом не всегда видят знаки из-за яркого солнца – все это приводит к увеличению количества аварий на дорогах», – говорит Татьяна Любимова, руководитель управления урегулирования розничных убытков Южного регионального центра «АльфаСтрахование».