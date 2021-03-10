Ученые-сомнологи встретятся на «Роза Хутор» для обсуждения проблем расстройства сна в период пандемии

В реабилитации после коронавируса поможет сон. Специальная конференция «Пандемия COVID-19. Диагностика и лечение расстройств сна» пройдет 9 апреля в горах Сочи. Представители сферы здравоохранения не только из разных городов нашей страны, но Израиля и Соединенных Штатов обменяются опытом в высокогорном санатории Rosa Springs курорта «Роза Хутор». Мероприятие пройдет при участии Кубанского государственного медицинского университета, Министерства здравоохранения Республики Адыгея, администрации Сочи, Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, Национального общества по сомнологии и медицине сна, Федерального исследовательского центра «Южный научный центр Российской академии наук» из Ростова-на-Дону. Цель конференции - повышение информированности широкой общественности и врачей в области применения клинической сомнологии в условиях современной курортологии. Участники мероприятия обсудят проблемы расстройства сна в период коронавирисной инфекции, важность гормона сна – мелатонина - в профилактике и терапии СOVID-19, опыт внедрения современных технологий в области сомнологии и многое другое.

— Правильный сон играет огромную роль в реабилитации после Covid-19. Именно во сне в организме проходят все восстановительные процессы. Уже полгода в нашем медицинском центре действуют программы, направленные на реабилитацию после короновируса. Они включают в себя уникальные методики, в том числе ингаляции ксеноном и гелием. Мы также проводим обследование качества сна. Для восстановления падения сатурации и насыщения крови кислородом используется специальный аппарат СИПАП,— рассказал главный врач Medical Spa отель Rosa Springs 4* Владислав Давыдов.

Особое внимание на конференции будет уделено необходимости расширения спектра помощи при расстройствах сна во время пандемии COVID - 19 и содействию руководителям лечебно-профилактических учреждений и подразделений в создании эффективных региональных центров медицины сна. В рамках конференции в Medical Spa отель Rosa Springs 4* будет открыта специальная сомнологическая лаборатория.