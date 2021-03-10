В Адыгее экс-сотрудники миграционного контроля МВД предстанут перед судом за служебный подлог

В Адыгее направлено в суд уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, а также бывших сотрудников отделения миграционного контроля МВД республики. Экс-полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ст. 286 и 292 УК РФ), предпринимателя – в пособничестве в совершении подлога (ч.5 ст. 33, ч.2 ст. 292 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.

По данным следствия, бывший начальник отделения миграционного контроля МВД по РА для улучшения статистики получил у своего знакомого предпринимателя копию паспорта его сотрудника. Впоследствии на него оформлялись протоколы о нарушениях миграционного законодательства. К этой деятельности глава отделения привлек своих подчиненных - старшего инспектора и действующего инспектора отделения.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее в Адыгее было завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего вице-мэра Майкопа. Его подозревали в незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК РФ) и превышении полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

Виктория Колганова