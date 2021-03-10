В Москве пресекли 23 канала поставки оружия и ликвидировали 18 мастерских в 2020 году

Полиция Москвы в 2020 году пресекла 23 канала поставки огнестрельного оружия и ликвидировала 18 оружейных мастерских, сообщил начальник столичного управления МВД Олег Баранов. Было изъято 239 единиц огнестрельного оружия, более 8,5 тыс. боеприпасов, около 7 кг взрывчатых веществ и 19 взрывных устройств, отметил он.

«В 2020 году изъято 239 единиц огнестрельного оружия, свыше 8,5 тыс. боеприпасов, около 7 кг взрывчатых веществ и 19 взрывных устройств. Перекрыты 23 канала поставки огнестрельного оружия, ликвидированы 18 мастерских по производству и переделке оружия и боеприпасов»,— сказал господин Баранов, выступая в Мосгордуме с докладом об итогах работы в 2020 году (цитата по ТАСС).

Глава столичного управления МВД отметил, что благодаря этому снизилось число убийств с использованием огнестрельного оружия (на 6%), ранений (на 57%) и преступлений с оружием в целом (на 29%). Число привлеченных к ответственности за терроризм в Москве выросло на 66%.

Господин Баранов добавил, что в 2020 году в столице было изъято 730 кг наркотиков и почти 1,5 тонны курительных смесей. «За 2020 год сотрудниками московской полиции возбуждено более 118 уголовных дел в отношении организованных преступных групп, задержано более 98 лиц и привлечено к уголовной ответственности... Нами изъято более 730 кг наркотических средств и почти полторы тонны курительных смесей, в том числе которые поступали в наш город и из-за рубежа»,— сообщил он.