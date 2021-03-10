За 2021 год 63% пассажиров СвЖД и ЮУЖД приобрели билеты в интернете

За два месяца 2021 года 666,3 тыс. пассажиров Свердловской и Южно-Уральской железных дорог (СвЖД, ЮУЖД) приобрели билеты через интернет, сообщила пресс-служба СвЖД. Доля электронных билетов составила 63% от общего количества оформленных проездных — это на 5,9% больше, чем за январь-февраль 2020 года.

Электронные билеты можно оформить на сайте «РЖД» или через приложение «РЖД Пассажирам», говорится в сообщении. В приложении компании отражаются актуальные цены на ближайшие даты и информация о фактическом движении поездов. Сейчас в приложении доступны маршруты более 20 пригородных пассажирских компаний, включая Свердловскую и Пермскую.

Ранее “Ъ-Урал” писал, что с начала 2021 года 97% грузоперевозок СвЖД были оформлены через цифровые сервисы. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Михаил Мананников