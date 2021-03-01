Около 97% грузоперевозок на СвЖД было оформлено через интернет

С начала 2021 года 97% грузоперевозок на Свердловской железной дороге (СвЖД) оформлено через цифровые сервисы, сообщила пресс-служба компании. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Онлайн-заказы грузовых перевозок осуществляет электронная торговая площадка «РЖД» «Грузовые перевозки». «В первую очередь сервис востребован у клиентов, работающих на спотовом рынке (когда расчеты производятся сразу и требуется оперативная подача вагонов). При этом все необходимые документы и отчеты в системе формируются в электронном виде»,— говорится в сообщении. Сейчас активными пользователями площадки являются более 60 грузоотправителей Свердловской области, с начала 2021 года они заказали 1,1 тыс. вагонов.

Для электронного документооборота работает система «Электронная транспортная накладная (ЭТРАН)». По данным СвЖД, с начала 2021 года к ней подключились 30 уральских предприятий, всего ее используют более 1,7 тыс. грузоотправителей СвЖД.

Информационные ресурсы в сфере грузоперевозок сосредоточены на интернет-портале ОАО «РЖД» в разделе «Грузовые перевозки». «Например, клиент через личный кабинет может получить справочную информацию, рассчитать предварительную стоимость перевозки, заказать транспортные и дополнительные услуги, оформить онлайн некоторые документы»,— рассказали на СвЖД. Аналогичный функционал доступен в мобильном приложении «РЖД Груз 2.0». В личном кабинете уже зарегистрировалось более 600 клиентов СвЖД, из них порядка 40 — с начала текущего года. В основном это предприятия малого и среднего бизнеса.

Напомним, объем погрузки на СвЖД в 2020 году вырос на 1,3% и составил 142,6 млн тонн. Грузооборот в 2020 году вырос на 2,8% и составил 211,3 млрд тарифных тонно-км.

Михаил Мананников