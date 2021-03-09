Свыше 156 тысяч жителей Кубани привились от коронавируса вакциной «Спутник V»

По состоянию на 9 марта 2021 года более 156 тыс. жителей Краснодарского края сделали прививку от коронавируса двухкомпонентной вакциной ГамКовидВак («Спутник V»). Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации. За последние сутки вакцинировались 428 кубанцев. Полный курс прошли 72 012 жителя.

По данным министерства здравоохранения Кубани, в настоящий момент в регион поступило 170,2 тыс. доз вакцины «Спутник V». В Краснодарском крае работают 149 пунктов вакцинации на базе поликлиник, ФАПов и центров медпрофилактики (адреса указаны на сайте регионального минздрава).

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, по данным на 2 марта 2021 года в Краснодарском крае первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже 136,4 тыс. жителей.

Наталья Решетняк