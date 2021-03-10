Свердловский облсуд оставил в силе наказание фотографу 66.ru за участие в шествии 23 января

Свердловский областной суд оставил без изменений решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, назначившего фотокорреспонденту портала 66.ru Алексею Школе 30 часов обязательных работ за участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Он был признан виновным в нарушении ч. 5 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Напомним, господин Школа на акции присутствовал как официальный представитель СМИ, с собой у него было редакционное задание. Тем не менее, суд первой инстанции признал фотокорреспондента виновным в связи с тем, что на его одежде не было отличительных знаков журналиста. Отметим, конкретные отличительные знаки до сих пор не утверждены Роскомнадзором и МВД.

Подробнее о том, как судили фотографа — в материале «Журналиста в полиции приняли по одежке»