Зачинщики драки на турнире по дзюдо в Каспийске дисквалифицированы на два года

Федерация дзюдо России (ФДР) вынесла первое дисциплинарное решение о наказании участников массовой драки на турнире по дзюдо в Каспийске. Два человека получили длительную дисквалификацию, а члены двух сборных отстранены от соревнований до окончания разбирательства.

«Зачинщики потасовки, случившейся 27 февраля этого года на Первенстве Северного Кавказа до 23 лет, будут дисквалифицированы на два года,— говорится в сообщении на сайте федерации.— Решением Дисциплинарной комиссии ФДР от 9 марта 2021 года Абдулкадиру и Осману Абдулкадировым назначена дисквалификация на срок с 9 марта 2021 года по 8 марта 2023 года с формулировкой "за нарушение основ и правил дзюдо"».

Однако это не последнее решение по инциденту на первенстве СКФО. До окончания разбирательства от участия в соревнованиях отстранены спортсмены, входившие в состав сборных команд Дагестана и Северной Осетии на турнире. Отдельно будут рассмотрены меры ответственности в отношении Федерации дзюдо Дагестана как организатора турнира, а также главного судьи соревнований, сообщили в ФДР.

Как сообщал “Ъ”, первенство СКФО для спортсменов до 23 лет проходило в Каспийске 27–28 февраля. В первый день соревнований турнир был прерван из-за массовой драки, начавшейся с конфликта находившегося на татами дагестанского дзюдоиста с представителем команды Северной Осетии.

Юлия Рыбина, Махачкала