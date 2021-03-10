Бенифициар ЧТПЗ выкупит 42,35% «Ижнефтемаша» за 6,77 млрд руб.

Андрей Комаров, которому принадлежит 86,45% АО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ), выкупит 42,35% в уставном капитале ПАО «Ижнефтемаш» за 6,77 млрд руб. Об этом сообщает Finam.ru.

Так, господину Комарову перейдут 93,69 тыс. обыкновенных и 29,38 тыс. привилегированных акций предприятия из Ижевска. Именно таким количеством владеет ЧТПЗ.

Ранее сообщалось, что ЧТПЗ Андрея Комарова продаст свой нефтесервисный дивизион. Соответствующее решение 4 марта утвердил совет директоров компании. Речь идет о 99,9% в АО «Римера», 100% в «Римера-Алнас» (одно из крупнейших в РФ предприятий по производству погружного оборудования для нефтедобычи), а также об «Ижнефтемаше», который, по данным СПАРК, на 52% принадлежит «Римере», еще 42,35% — у ЧТПЗ. В трубной компании ситуацию не комментируют. На данный момент ЧТПЗ стоит на пороге продажи для консолидации с другим крупным игроком. По данным «Интерфакса», ФАС одобрила ходатайства на покупку предприятия ТМК и Загорским трубным заводом. Источники “Ъ” в отрасли предполагают, что продажа нефтесервисного направления — одно из условий предстоящей сделки.