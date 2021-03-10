17 выпускников ВИТИ НИЯУ МИФИ получили приглашение на работу на Ростовской АЭС

В Волгодонском инженерно-техническом институте НИЯУ МИФИ в торжественной обстановке поздравили с окончанием обучения лучших выпускников профильных специальностей предприятий Росатома. В этот раз дипломы по специальности «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» вручены 23 выпускникам, из которых 9 – с отличием. Кроме того, 4 человека получили дипломы магистра по направлению «Машиностроение» и 1 выпускник по направлению «Системный анализ и управление».



Все выпускники найдут достойное применение полученным знаниям на отраслевых предприятиях госкорпорации «Росатом». 17 из них теперь будут работать на Ростовской АЭС. Начальник отдела по развитию персонала атомной станции Наталия Мартынова и заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев вручили поздравительные адреса-приглашения на работу от руководства атомной станции лучшим из лучших студентов.

- Мы рассчитываем, что в стенах нашей атомной станции вы достигните больших высот. Директор Ростовской АЭС Андрей Александрович Сальников всегда выражает уверенность, что кто-то из вас со временем возглавит атомную станцию, - обратился к ребятам Михаил Рябышев.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС