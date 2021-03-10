Таможенная служба в январе-феврале перечислила в бюджет 772,3 млрд рублей

В январе-феврале 2021 года Федеральная таможенная служба (ФТС) перечислила в российский бюджет 772,3 млрд руб., говорится в сообщении ведомства. Это совпадает с отчислениями за аналогичный период прошлого года.

«За январь-февраль 2021 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 772,3 млрд руб.»,— сказано в материале (цитата по «РИА Новости»). В феврале 2021 года относительно февраля прошлого года взимаемые при ввозе товаров платежи выросли на 32%, до 302 млрд руб.

Напомним, в 2020 году ФТС перечислила в федеральный бюджет 4,752 трлн руб., сообщила пресс-служба ведомства. Это на 17,1% меньше, чем в прошлом году — 5,729 трлн руб. Прогноз по перечислениям был 5,48 трлн руб. — он был выполнен на 86,7%.