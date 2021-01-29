Таможенная служба в 2020 году снизила перечисления в бюджет на 17,1%

Федеральная таможенная служба (ФТС) в 2020 году перечислила в федеральный бюджет 4,752 трлн руб., сообщила пресс-служба ведомства. Это на 17,1% меньше, чем в прошлом году — 5,729 трлн руб. Прогноз по перечислениям был 5,48 трлн руб. — он был выполнен на 86,7%.

Общая сумма платежей, которые взимаются при импорте товаров, по итогам 2020 года составила 3,444 трлн руб. Это в три раза выше платежей по экспорту — 1,148 трлн. При этом еще в 2014 году доля доходов от экспорта была выше — 65%, доходы от импорта составляли чуть более 32%.

«Одной из основных причин снижения доходов от экспорта явилось проведение налогового маневра, который предполагает смещение налоговой нагрузки с экспортного налогообложения на внутренние налоги. То есть происходит поэтапное снижение ставок экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты и увеличение базовой ставки НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых.— “Ъ”)»,— прокомментировала ситуацию заместитель руководителя ФТС России Елена Ягодкина «Интерфаксу».