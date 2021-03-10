В Свердловской области COVID-19 диагностировали у 150 человек

В Свердловской области за минувшие сутки было выявлено 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 12 человек скончались. Об этом сообщил источник “Ъ-Урал”. Отметим, суточный показатель заболеваемости в регионе начал снижаться во второй половине января.

Всего с начала пандемии в Свердловской области было зарегистрировано 79 347 случаев заболевания COVID-19, более 72 тыс. пациентов выздоровели, 2 487 человек скончались.

Напомним, режим обязательной самоизоляции для пожилых людей в регионе продлен до 15 марта. Сейчас в Свердловской области продолжает идти массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. По данным региональных властей, первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 162,4 тыс. человек, завершили вакцинацию — 82,9 тыс. человек. Накануне департамент информационной политики Свердловской области сообщил о том, что количество коек для больных COVID-19 сократили до 3,3 тыс., что на 68% меньше больничных мест, чем было на пике заболеваемости.