В Ленобласти за год банки выдали более 24 тыс. ипотечных кредитов

За прошлый год в Ленинградской области банки выдали 24836 ипотечных кредитов на более чем 68,7 млрд рублей. Годом ранее жители региона взяли в банках 18617 ипотечных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В январе жители взяли в банках 1450 кредитов на покупку жилья на 4,3 млрд рублей. Средняя процентная ставка составила 7,31%.

Напомним, что Ленобласть заняла пятое место в стране по доступности ипотеки. Доля семей в регионе, которые в 2020 году могли приобрести жилье в ипотеку, составила 48,2%.