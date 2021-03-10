В Ярославле при пожаре в доме погиб 56-летний мужчина

Ночью 9 марта в поселке Прибрежный города Ярославля произошел пожар в жилом доме, в результате которого погиб 56-летний мужчина, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области. По факту произошедшего организованна доследственная проверка.

В пресс-службе уточнили, что точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

«Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Причины возгорания выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение»,— пояснили в следственном управлении.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что в ночь с 8 на 9 марта в деревне Попково Даниловского района Ярославской области произошел пожар, в результате которого погибли 30-летняя женщина и ее семилетний сын. По предварительной информации, женщина успела вытолкнуть из горящего дома свою дочь. Четырехлетняя девочка выжила, ребенка госпитализировали.

Дарья Сабаева