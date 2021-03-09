При пожаре в Ярославской области погибли мать и ее 7-летний сын

В ночь с 8 на 9 марта в деревне Попково Даниловского района Ярославской области произошел пожар, в результате которого погибли 30-летняя женщина и ее 7-летний сын, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области. В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Согласно материалам дела, возгорание произошло ночью в частном доме. На момент пожара в доме находилась 30-летняя женщина с двумя детьми. В результате пожара женщина и ее 7-летний сын погибли. Дочь погибшей женщины выжила.

«Четырехлетняя девочка выжила, ребенка госпитализировали. По предварительной информации, мать успела вытолкнуть дочь из горящего дома»,— уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В пресс-службе прокуратуры Ярославской области сообщили, что по факту пожара в частном доме организована прокурорская проверка.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности и профилактике правонарушений. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования»,— уточнили в прокуратуре.

Дарья Сабаева