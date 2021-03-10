В прокуратуре озвучили предварительную причину гибели матери и детей при пожаре на Кубани

Следствие рассматривает в качестве причины гибели матери и двоих детей при квартирном пожаре в поселке Северин Тбилисского района возможное неосторожное обращение с огнем одним из взрослых членов семьи. Об этом сообщили 10 марта в прокуратуре Краснодарского края. Отмечается, что семья как неблагополучная на учетах не состояла. Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Как писал “Ъ-Кубань”, дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным СК, пожар произошел в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома. На месте происшествия обнаружили тела 29-летней женщины и двух ее детей 2012 и 2019 годов рождения. В огне выжил 26-летний глава семейства. Он был госпитализирован с ожогами различной степени тяжести.

Наталья Решетняк