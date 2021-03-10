СК возбудил уголовное дело после гибели матери с двумя детьми при пожаре на Кубани

Следователи завели уголовное дело по факту гибели женщины и двоих детей при пожаре в хуторе Северин Тбилисского района Краснодарского края. Информация об этом появилась 9 марта на сайте регионального СУ СКР.

По данным ведомства, пожар произошел в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома. После ликвидации возгорания были обнаружены тела 29-летней женщины и двух ее детей 2012 и 2019 годов рождения. В огне выжил 26-летний мужчина и был госпитализирован с ожогами различной степени тяжести.

«Для установления всех обстоятельств произошедшего Кропоткинским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», - говорится в сообщении.

С настоящее время опрашиваются очевидцы, назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по краю, сообщение о пожаре поступило в 18.27. Ликвидировать огонь удалось в 18.55. К тушению привлекались 26 человек и девять единиц техники.

Наталья Решетняк