В 2020 году оборот свердловских организаций составил 6,6 трлн рублей

По итогам 2020 года оборот организаций всех видов деятельности в Свердловской области вырос на 11,8% и составил 6,6 трлн руб., сообщила на пресс-конференции руководитель Свердловскстата Елена Кутина. Наибольший прирост по выручке показали организации сфер водоснабжения, водоотведения, добывающего производства, а также организации, занятые государственным управлением, обеспечением военной безопасности, социальным обеспечением.

«В то же время сократился оборот предприятий культуры, спорта, организаций досуга и развлечений, гостиниц и предприятий общественного питания. Также снизился оборот компаний, которые осуществляли деятельность с операциями недвижимого имущества», — подчеркнула госпожа Кутина. За прошлый год объем работ, выполненный строительными компаниями, оценивается в 205,1 млрд руб., что на 2,9% меньше, чем в 2019 году.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, за 2020 год оборот свердловских производственных предприятий вырос на 14,4%. По данным Свердловскстата, наибольший рост произошел в сфере производства одежды — на 44,6%, металлургического производства — на 32,5% и производства напитков — на 29,5%. На 22,9% увеличились показатели по обработке древесины и производству изделий из дерева, на 16,5% вырос оборот пищевых продуктов, а производство компьютеров, электронных и оптических изделий — на 14,1%.