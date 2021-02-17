За 2020 год оборот свердловских предприятий вырос на 14,4%

В январе 2021 года оборот предприятий Свердловской области по всем видам деятельности составил 516 млрд руб., что на 14,4% больше, чем в январе прошлого года. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

По данным Свердловскстата, наибольший рост произошел в сфере производства одежды — на 44,6%, металлургического производства — на 32,5% и производства напитков — на 29,5%. На 22,9% увеличились показатели по обработке древесины и производству изделий из дерева, на 16,5% вырос оборот пищевых продуктов, а производство компьютеров, электронных и оптических изделий — на 14,1%.

«Оборот производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, вырос в 1,7 раза, химических веществ и химпродуктов — в 1,9 раза. В 3,7 раза увеличился оборот кожи и изделий из нее, в 2,3 раза — автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов»,— уточняется в сообщении департамента информполитики Свердловской области.

Помимо этого, на 34,1% возрос оборот в сфере деятельности почтовой связи и курьерской деятельности, на 39,5% — деятельности в области информации и связи, на 17,5% — деятельности в области здравоохранения и социальных услуг.

«Данные статистики свидетельствуют о том, в целом отрасли экономики Свердловской области при федеральной и региональной поддержке восстанавливаются. Об этом также свидетельствует объем отгрузки товаров, который в январе 2021 года превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 4,8%»,— отметил министр промышленности региона Сергей Пересторонин.