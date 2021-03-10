Российские власти могут ввести новые требования для развивающих 4G операторов

Госкомиссия по радиочастотам на ближайшем заседании в конце марта может рассмотреть вопрос изменения условий использования операторами частот для связи LTE (4G), сообщает РБК со ссылкой на источники. Речь пойдет о возможных обязательствах по покрытию федеральных дорог сотовой связью в рамках условиях по использованию частот LTE.

Госкомиссия по радиочастотам в 2011 году разрешила «Скартелу» («дочка» «МегаФона»), самому «МегаФону» и МТС развивать LTE на имеющихся у них частотах. Кроме того, Роскомнадзору поручили провести конкурс на четыре комплекта частот для развития этого стандарта в диапазонах 694–876 МГц и 2,5–2,7 ГГц. Победителями конкурса в 2012 году стали МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Ростелеком» (передал ресурс «Т2 РТК Холдингу», работающему под брендом Tele2). Они получили лицензии сроком на десять лет. Условия лицензии — ежегодно инвестировать не менее 15 млрд руб. в строительство сетей, начать оказание услуг не позднее 1 июня 2013 года, обеспечить связью всю страну к концу 2019 года.

В 2013 году Госкомиссия обязала операторов охватывать связью небольшие населенные пункты при продлении выданных ранее разрешений на частоты. Однако требования охватить связью автодороги в условия пользования лицензий до сих пор не включались.