«Время, чтобы не допустить войну в интернете, еще есть»

Кремль беспокоят возможные кибератаки США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times о готовящихся американских киберударах. Представитель Кремля назвал эту информацию «тревожной». Ранее источники американской газеты в правительстве сообщили, что Белый дом хочет атаковать Россию в ответ на взлом своих сетей. Тогда от действий хакеров пострадали около 40 государственных учреждений США. Вашингтон обвинил во взломе Россию. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич уверен, что последствия от возможного конфликта Москвы и Вашингтона в киберпространстве будут серьезнее, чем от Холодной войны.

То, что США как-то отреагирует на кибератаку Sunburst, ни у кого сомнения не вызывало, вопрос был лишь в определении ответственной стороны и силе реакции. Напомню, что, по данным американцев, жертвами прошлогоднего взлома стали около 18 тыс. сотрудников правительственных учреждений и компаний, связанных с федеральным правительством. В частности, неизвестные получили доступ к компьютерам Казначейства, Министерства торговли и Министерства национальной безопасности. Отраслевые эксперты назвали произошедшее крупнейшей кибердиверсией в истории, а некоторые даже сравнили ее с авианалетом японцев на Перл-Харбор, который привел к полномасштабному вступлению США во Вторую мировую войну.

Изначально официальный Белый дом избегал прямых обвинений в адрес Москвы, и представители тогда еще трамповской администрации рассуждали о том, что за атакой может стоять Китай или какие-то хакеры, напрямую не аффилированные с конкретным государством. Однако победившие на выборах демократы уже тогда уверенно говорили о причастности Кремля и обещали не оставить случившееся без ответа. Судя по публикации The New York Times, Джо Байден решил не ограничиваться формальным составлением новых санкционных списков. По данным журналистов, в ближайшие три недели Вашингтон планирует нанести контрудар, который не затронет пользовательскую инфраструктуру интернета, но будет очевидным для российских спецслужб и лично президента Владимира Путина. Одновременно с этим будут проводиться некие мероприятия по усилению компьютерной безопасности правительственных структур США.

По сути, предполагаемый список действий означает отправку официальной Москве виртуальной «черной метки» с последующим выводом противостояния в киберпространстве на качественно новый уровень. Похоже, наши заокеанские партнеры не собираются скрываться за маской анонимного хакера и предпочитают сражаться, что называется, с открытым забралом.

Такой подход, безусловно, вызовет ответную реакцию нашего руководства, и вот тогда ситуация перейдет из разряда любопытных историй в практическую и весьма болезненную для всех плоскость.

Думаю, многие еще хорошо помнят гонку вооружений 80-х с ее стратегической оборонной инициативой и гигантскими расходами на космические войска — вот нечто подобное разворачивается прямо на наших глазах. Разница лишь в том, что «звездные войны» не были так заметны в повседневной жизни, боевые ракеты не пролетали на бреющем полете над головами москвичей, стоявших в очереди за колбасой.

В этом отношении киберсражения — совсем другое дело. Атаки на инфраструктуру способны затруднить работу платежных систем, муниципальных сервисов и даже электроснабжения. Остается только надеяться, что опасность такой перспективы понимаем не только мы с вами, но и руководства России и США. Время для того, чтобы не допустить войну в интернете, все еще есть.