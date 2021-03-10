Владимира Васильева, устроившего смертельное ДТП в Екатеринбурге, отправили в колонию на девять лет

Владимира Васильева, который летом 2019 года в центре Екатеринбурга устроил ДТП с двумя погибшими отправили в колонию общего режима на девять лет и три месяца. Такое решение вынес сегодня Ленинский районный суд. Отметим, что прокуратура запрашивала для него 13 лет колонии общего режима.

Кроме этого суд постановил взыскать с Владимира Васильева в пользу родственников погибших компенсацию морального вреда. Так, в пользу Юрия Никифорова суд постановил взыскать компенсацию в размере 350 тыс. руб., в пользу Татьяны Трушковой — 525 тыс. руб., Ивана Трушкова — 225 тыс. руб., Дмитрия Трушкова — 625 тыс. руб., Арины Трушковой — 625 тыс. руб. В пользу пострадавшего Андрея Поварницына с Владимира Васильева взыскали 20 тыс. руб.

Его признали виновным по ч.1 ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и ч.6 п. «а» ст.264 УК РФ (Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Напомним, 4 августа 2019 года Владимир Васильев находился в квартире на улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге. Там он нашел ключи от автомобиля Kia Rio, который принадлежал его знакомому. Воспользовавшись состоянием сильного алкогольного опьянения владельца машины, Васильев с другом забрали ключи и уехали.

Около 5:29 подсудимый, проезжая по улице Малышева, он превысил скорость до 90 км/ч, говорится в сообщении прокуратуры. Из-за состояния алкогольного опьянения Владимир Васильев не справился с управлением автомобиля и столкнулся со строящими на перекрестке улиц Малышева и Московской автомобилями SsangYong и Lada Granta. После столкновения один из автомобилей отбросило на впереди стоящий автомобиль Toyota Corolla, который, в свою очередь, столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате происшествия погибли таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров, один человек получил тяжкие телесные повреждения.