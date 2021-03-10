Мошенники стали выманивать деньги по телефону под видом полицейских

Телефонные мошенники стали использовать новую схему для обмана россиян. Они представляются полицейскими и сообщают потенциальной жертве, что кто-то пытался снять их деньги в банке по доверенности. После этого злоумышленники выманивают информацию — якобы для расследования утечки данных.

Пример такого мошенничества приводит «РИА Новости». Корреспонденту агентства позвонил «полицейский» с городского номера. Он сообщил, что кто-то пытался снять его деньги по «нотариально заверенной доверенности», но хищение было предотвращено благодаря сотруднику банка. Теперь якобы полицейские выясняют, как произошла утечка данных. Мошенник начал спрашивать, в каких банках обслуживается журналист, и пообещал провести там проверку. Он уверял, что это поможет предотвратить другие подобные случаи.

В банке, где обслуживается журналист, пояснили, что полицейские никогда не запрашивают такую информацию у клиентов. «В данном случае вам звонил мошенник. Сотрудники полиции никогда не запрашивают информацию, в каких вы банках обслуживаетесь и т. д. Они всю информацию запрашивают у банка напрямую»,— пояснили там.

Руководитель проекта «Общероссийского народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева подтвердила, что схема со звонками «полицейских», расследующих утечки данных, сейчас стала популярна. Однако подобные схемы существуют давно.

Ранее московская полиция предупредила, что телефонные мошенники обманом убеждают людей установить мобильное приложение, с помощью которого они воруют деньги с банковских карт. Злоумышленники утверждают, что это приложение должно помочь сохранить деньги на карте, либо говорят, что оно нужно в дополнение к приложению мобильного банка.