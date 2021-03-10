Телеком-эксперты готовят масштабный проект в Арктике

Стало известно, что «МегаФон» будет первой российской телекоммуникационной компанией, которая представит Россию в международном Арктическом экономическом совете (АЭС) с проектом Arctic Connect (строительство волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России). Разработка позволит обеспечить высокоскоростным интернетом миллионы людей, в том числе жителей Арктики. Об этом заявил директор АЭС Мадс Квист Фредериксен.

Проект «МегаФон» реализует совместно с финским инфраструктурным оператором Cinia. Меморандум о создании международного консорциума был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2019 года. В 2020 году был завершен первый этап морских исследований, которые позволят определить оптимальный маршрут прокладки кабеля. Проект прошел экологическую экспертизу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ, которая подтвердила, что все работы безопасны. Напомним, в начале 2021 года были подписаны соглашения о планах на строительство отводов с правительствами Республик Саха (Якутия), Коми и Чукотским автономным округом.