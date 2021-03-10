Суд отпустил из-под домашнего ареста диспетчера, задержанного после схода лавины в Норильске

Горсуд Норильска отказал следствию в продлении срока домашнего ареста сотруднику единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Норильска. Об этом сообщили в Красноярском краевом суде. Теперь меру пресечения подозреваемому предстоит избрать следователям.

Диспетчера задержали 12 января в рамках уголовного дела о гибели семьи из-за схода лавины в Норильске. Оно расследуется по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). По версии СКР, 30 декабря 2020 года сотрудники регионального центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России составили прогноз о лавиноопасности в горных районах с 31 декабря по 11 января. Диспетчер, получив информацию, не добавил ее в оперативную сводку управления ГО и ЧС города. Из-за этого глава администрации Норильска, а также структурные подразделения не были ознакомлены с прогнозом и не провели «превентивные мероприятия», сообщает СКР.

В начале января в районе горнолыжного курорта «Гора Отдельная» сошла лавина. Снегом накрыло несколько строений, в двух из которых находились люди. Спасатели извлекли из-под завалов тела погибших 45-летнего мужчины, 38-летней женщины и полуторагодовалого ребенка. Также был обнаружен подросток, которого с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Илья Николаев