В здании гостиницы «Мадрид» на Уралмаше может появиться пятизвездочный отель

Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) выступило с инициативой разместить в здании гостиницы «Мадрид», которая расположена на площади Первой Пятилетки (центр Уралмаша) в Екатеринбурге, пятизвездочную гостиницу и объекты торговли. Это планируется сделать в рамках создания на Уралмаше креативного кластера.

Напомним, в июле 2017 года Уральский филиал АУИПИК передал гостиницу «Мадрид» туристической компании «Великий шелковый путь» в аренду на 49 лет. Тогда она планировала сохранить в нем функцию отеля с обустройством ресторана и площадки для мероприятий. В июле 2019 года в здании гостиницы «Мадрид» планировали создать культурно-исторический центр «Дом дружбы Мао», открыть который планировалось в 2023 году.

Как рассказал первый заместитель руководителя агентства Михаил Пономарев, помимо гостиницы «Мадрид» АУИПИК предлагает реконструировать здание заводоуправления, проходную Уралмашзавода, лабораторию и жилой дом на улице Ильича, 2. На площадях планируется разместить торговые точки, школу дизайна и ремесла, коворкинг, библиотеку, арт-пространство для мероприятий, зоны общественного питания, площадку робототехники, экспериментариум, музыкальную школу, цех для дизайнеров и творческих предпринимателей, а также место для ярмарок и аукционов.

Площадь Первой Пятилетки является историческим центром района Уралмаш, который возник в 1920–1930-е годы как рабочий поселок Уральского завода тяжелого машиностроения (УЗТМ). Площадь сочетает функции предзаводской площади, общественного центра и транзитно-транспортного узла. Окончательный архитектурный облик площади сформировался в конце 1930-х годов. В основном объекты выполнены в стиле конструктивизма, сейчас нуждаются в реставрации. Находятся в зоне ответственности АУИПИК.

Срок создания креативного кластера на площади Первой Пятилетки, с учетом необходимости согласования всех действий при работе с объектами культурного наследия (ОКН), АУИПИК оценивает в восемь лет. При этом стоимость реализации проекта и срок его окупаемости пока неизвестны.

Подробнее о проекте креативного кластера на площади Первом Пятилетки — в материале “Ъ-Урал” «Уралмашу прописали креатив»

Анастасия Реутова