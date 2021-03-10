CNN: Трамп намерен проголосовать по почте на местных выборах, хотя критиковал такой способ

Бывший президент США Дональд Трамп может проголосовать по почте на муниципальных выборах в штате Флорида, сообщает CNN. По данным телеканала, бюллетень был направлен в его резиденцию в Мар-а-Лаго. Во время выборов президента политик критиковал голосование по почте.

Дональд Трамп говорил, что голосование по почте дает возможности для мошенничества, а также для иностранного вмешательства в выборы. При этом он заявлял, что система голосования по почте в штате Флорида, где у власти находятся республиканцы, безопасна.

Выборы президента США состоялись 3 ноября, они проходили на фоне пандемии коронавируса. Граждане могли запросить бюллетень и направить его в избирательную комиссию по почте. Победителем стал демократ Джо Байден, Дональд Трамп был не согласен с итогами выборов.

О том, как Дональд Трамп борется за сохранение влияния в партии,— в материале “Ъ”.