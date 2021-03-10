ЦБ остановил операции отдельных клиентов брокеров из-за риска манипулирования рынком

Центробанк предписал нескольким брокерам приостановить операции «отдельным клиентам», чтобы предупредить нарушение запрета по манипулированию рынком. Предписания выданы Сбербанку, ВТБ, Тинькофф-банку, Альфа-банку, БКС, «Открытие Брокеру» и «Атону». Никакие подробности в материалах ЦБ не приводятся.

«Банком России… направлено предписание… о приостановлении совершения сделок и проведения операций на организованных торгах отдельным клиентам»,— говорится в сообщениях ЦБ о предписаниях каждому брокеру.

Отмечается, что это делается «в целях предупреждения нарушения запрета» по ч. 2 ст. 6 закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком». По этому закону запрещается манипулировать рынком — совершать действия, которые приведут к существенному отклонению цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром.

ЦБ в феврале сообщил, что выявил факт манипулирования ценами на акции Сбербанка, «Газпрома», «Норильского никеля», ЛУКОЙЛа, «Магнита» и других организаций. По данным регулятора, манипулирования осуществлялось физическими лицами по соглашению с компанией Maraion Investments Limited, зарегистрированной на Кипре.