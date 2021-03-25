«Мода делает нашу жизнь прекраснее»

Одним из главных событий Haute Couture Week, прошедшей в конце января, стало участие в показе Iris van Herpen Натальи Водяновой. Она рассказала, в чем видит силу и ценность высокой моды.

В последнее время я редко участвую в показах. Теперь мне приятнее их смотреть: и удовольствия больше, и ответственности меньше. Но когда речь заходит о любимых дизайнерах, соблазн велик. И Ирис ван Херпен — тот самый случай. Я давно неравнодушна к ее творчеству, а сегодня ценю его еще выше. В то время как многие дизайнеры все больше склоняются к практичному кутюру, Ирис продолжает создавать свои фантастические платья. Они словно пришельцы из другого мира, марсиане, костюмы из немого фильма «Аэлита» Протазанова. Конечно, мода циклична и уже не раз отправляла нас в космос. Но для меня все межпланетное ультрамодно и современно.

С платьями Ирис удивительный парадокс: в них, при обилии деталей, всей сложности и подробности конструкции, действительно комфортно и ты всегда в центре внимания. Я не говорю о платье, в котором я закрывала показ, нет. Это платье-фантазия. Ведь для дизайнеров haute couture это настоящая отдушина, мир, где они могут реализовать все свои самые смелые мечты и раскрыть весь свой талант. В платье Ирис я ощущала себя одновременно и лебедем, и райской птицей, и лунной принцессой, и гостьей с далекой прекрасной планеты. Оно как настоящее произведение искусства дает волю воображению и чувствам. В этом, на мой взгляд, и заключается сила haute couture. Ведь кутюр всегда стремление к чему-то высшему, вневременному, к совершенству. И эту культуру высокой моды очень важно сохранять. Как бы высокопарно это ни звучало, но я вижу в ней огромную ценность для человечества. У моды очень важная миссия — она делает нашу жизнь прекраснее, дает возможность выразить себя, а это так важно для каждого из нас.

Записала Мария Сидельникова