В Тихорецке бывший полицейский арестован за смерть двух человек в результате ДТП

Бывший сотрудник полиции взят под стражу по решению суда, который удовлетворил ходатайство следователя в рамках уголовного дела по п.«а» ч.6 ст.264 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Житель региона, ранее занимавший должность водителя линейного отдела ОМВД России на станции Казанская, обвиняется в смерти двух человек в результате ДТП, к которому привело пьяное вождение. Обвиняемый будет находиться под арестом два месяца, до 7 мая 2021 года включительно. Расследование уголовного дела продолжается, ведется сбор доказательной базы.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», вечером 7 марта полицейский ехал на своем автомобиле Opel по ул. Гражданской в Тихорецке. По версии следствия, он превысил скорость и, не убедившись в безопасности маневра, выехал на перекресток с ул. Гоголя. На перекрестке он врезался в автомобиль «Лада Самара», в котором находились четыре человека. В результате аварии погиб 44-летний водитель ВАЗа и один из пассажиров, мужчина 46 лет, 34-летняя женщина и пятилетний ребенок получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Ольга Логинова