Рейтинги для Германии выбивают в Москве

Несмотря на пандемию и новый виток напряженности в отношениях между Москвой и Берлином, в Москву во вторник вновь прибыла высокопоставленная делегация партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Участвующие в поездке депутаты, согласно официальным заявлениям, намерены обсуждать возможности для снятия экономических санкций. Неофициальная же задача членов АдГ — борьба за собственный рейтинг на родине на фоне обвинений в ультраправом экстремизме.

Во вторник в Москву с трехдневным визитом прибыла делегация правопопулистской немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Участники поездки представляли фракцию АдГ в Бундестаге: в российскую столицу прибыли заместитель главы фракции Алис Вайдель, Петр Быстронь, отвечающий во фракции за внешнюю политику, а также председатель межпарламентской германо-российской группы Робби Шлунд. Как сообщается на сайте фракции, в повестке — переговоры в МИД РФ, Госдуме, Центробанке, встречи с бизнесменами и посещение Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V».

Рядовой на первый взгляд визит спровоцировал волну публикаций в немецких СМИ. Во-первых, в условиях нового обострения российско-европейских и российско-германских отношений высокопоставленные европейские политики хотя и продолжают посещать Россию, но чаще мельком, не задерживаясь надолго и обязательно проговаривая свое несогласие с политикой РФ по Крыму, Украине, а теперь и в отношении оппозиционера Алексея Навального. Заявление главы делегации госпожи Вайдель звучало куда более радужно.

«Для фракции АдГ важно не позволить обрушить связи между Германией и Россией,— объявила Алис Вайдель.— Мы хотим этими переговорами в Москве внести свой вклад в углубление и улучшение отношений между нашими двумя странами. Нашей целью было и остается снятие экономических санкций, которые вредят не только России, но и немецкой экономике».

Не меньше удивило немецких журналистов и то, что избирающаяся в регионе Баден-Вюртемберг госпожа Вайдель предпочла до пятницы уехать в Москву, в то время как в выходные в этой федеральной земле пройдут региональные выборы, к которым приковано сейчас куда больше внимания.

«Между Россией и Германией плохие отношения, а АдГ между тем продолжает поддерживать хорошие связи с Москвой и вот теперь снова посещает российскую столицу»,— отмечает издание Der Spiegel. Ранее в декабре Москву должен был посетить один из лидеров партии — Александр Гауланд, скандально известный своими радикальными высказываниями. В итоге вместо него приехали сопредседатель АдГ Тино Крупалла и эксперт по вопросам внешней политики фракции АдГ в Бундестаге Пауль Хампель. На переговорах в МИД РФ их принял лично Сергей Лавров. По данным расследования Die Welt, связи между Москвой и АдГ настолько тесные, что в 2015–2020 годах депутаты партии совершили более ста поездок, «выгодных для Москвы»,— неоднократно в Москву, а также в Крым, на восток Украины, на Кавказ, в Белоруссию.

Во-вторых, такое внимание к поездке депутатов Бундестага связано с самим характером партии. АдГ была создана в 2014 году как партия, выступавшая за возврат к немецкой марке и против евро. Однако на фоне иммиграционного кризиса ее политика все больше дрейфовала вправо. Когда в 2017 году АдГ прошла в Бундестаг, набрав 13%, на улицах немецких городов прошли манифестации под лозунгом «Нацизм не пройдет». Люди протестовали против того, что впервые в послевоенной Германии в немецком парламенте появилась крайне правая политическая сила. Согласно опросам, за прошедшие несколько лет доля избирателей, считающих АдГ правоэкстремистской партией, выросла с 34% до 85%.

Симпатии, возникающие между Москвой и европейскими правопопулистами, давно волнуют многих в ЕС, а в условиях подготовки осенних парламентских выборов в Бундестаг отдельные эксперты задаются вопросом о степени влияния России на «Альтернативу для Германии».

Между тем самой партии подобная рабочая поездка дает возможность проявить себя в лучшем свете перед немецкими избирателями. Так, посещение Центра имени Гамалеи выглядит символично на фоне жесткой критики партии в адрес «коронавирусной» политики властей ФРГ. А переговоры в Москве на высоком уровне — шанс ненадолго забыть о давлении, которое оказывается сейчас на АдГ на родине. В начале марта журнал Spiegel опубликовал данные о том, что Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (германская контрразведка) подозревает АдГ в ультраправом экстремизме и теперь сможет официально вести слежку за членами партии. Если обвинения получат более серьезные подкрепления, то в год выборов это может стать для «Альтернативы» настоящим ударом.

Галина Дудина