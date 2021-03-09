Жителей Ростова Великого возмутили квитанции после коммунального ЧП

Жителям города Ростова Великого Ярославской области, которые пострадали из-за произошедшей в феврале коммунальной аварии, будет произведен перерасчет стоимости коммунальных услуг, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Перерасчет будет произведен из-за того, что была допущена ошибка при первоначальном расчете и жители получили квитанции с неправильными суммами.

Сегодня жители Ростова Великого высказывали возмущение полученными квитанциями по оплате коммунальных услуг. По их мнению суммы оплаты должны быть значительно меньше, так как несколько дней в части домов города из-за прорыва теплотрассы не было отопления и горячего водоснабжения.

«Это называется перерасчет? Эту сумму как минимум надо урезать в два раза за февраль, когда дома было холодно, и температура была 18-20 градусов»,— написал в соцсети один из жителей Ростова Великого.

В департаменте Госжилнадзора Ярославской области пояснили, что в отправленных жителям квитанциях указаны ошибочные данные. По информации директора департамента Давида Бараташвили ошибки будут исправлены и в квитанциях, которые жители получат за март, будут отражены реальные суммы с учетом перерасчета. Он также отметил, что вопрос проведения перерасчета за коммунальные услуги жителям Ростова Великого в связи с аварийной ситуации на котельной и внешних сетях находится на контроле департамента.

«В связи с технической ошибкой, допущенной сотрудниками ресурсоснабжающей организации, в платежных документах указаны некорректные данные. Допущенные нарушения будут устранены в платежных документах в следующем месяце»,— уточнил господин Бараташвили.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в результате коммунальной аварии, которая произошла в Ростове 13 февраля, без отопления и горячей воды остались 3 тыс. человек. В квартирах жителей Ростова температура упала до 10-12 градусов. Жителям пострадавших домов обещали произвести перерасчет за услуги ЖКХ. Для жителей Ростова, проживающих в оставшихся без отопления домах были развернуты два пункта временного пребывания.

Дарья Сабаева